Заведено уголовное дело из-за гибели рабочего на станции Нижнеудинск 8 апреля. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Следователи завели уголовное дело из-за смерти работника железнодорожного предприятия на станции Нижнеудинск. Происшествие случилось утром 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России в своем телеграм-канале.

-Ранее стало известно, что сотрудник предприятия железнодорожного транспорта работал на станции Нижнеудинск. В какой-то момент он сорвался с козлового крана, как итог, скончался от полученных травм, - рассказывали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Напомним, что на месте происшествия работают Нижнеудинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа и МВД.

Сейчас уголовное дело заведено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. По этой статье может грозить до четырех лет лишения свободы.