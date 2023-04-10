Губернатор Иркутской области поручил завершить капремонт школы в Балаганске до 1 сентября Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева руководители профильных министерств региона проинспектировали в Балаганске некоторых приоритетных объектов. В том числе и средняя общеобразовательная школа №1. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. - Работы двухлетнего цикла реализуются в рамках программы «Развитие образования». Сумма контракта составит 38,5 миллиона рублей, - говорят в правительстве.

На данный момент установлены новые окна, проводят замену инженерных сетей, полов, укладывают настенную плитку, внутреннюю отделку помещений.

В планах также провести комплекс работ в пищеблоке, привести в порядок фасад школы.

- Подрядчик подтвердил, что увеличит количество рабочих на объекте и готов завершить работы до начала учебного года, – прокомментировал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.