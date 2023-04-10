В Иркутске мобильный комплекс «Дозор-М» против нарушителей ПДД заработает в апреле Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мобильный комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения «Дозор-М» начнет работать в Иркутской области во второй половине апреля. Фактически, он будет следить за нарушителями в зоне парковок, а также за теми, кто едет по трамвайным путям или полосе для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Такое оборудование давно необходимо Иркутску. Оно позволит заставить водителей аккуратнее относиться к соблюдению правил дорожного движения и улучшить ситуацию на дорогах, - сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Оборудование приобрели на деньги из областной казны. Комплекс установят в патрульный автомобиль, который будет совершать объезд по улицам областного центра, где не осуществляется эвакуация и транспортировка автомобилей на штрафстоянки.

Например, такой комплекс точно будет проезжать по Трактовой улице. За нарушение правил водителей ждут штрафы - от 500 до 1500 рублей.