Парламент Иркутской области рассмотрел новые меры поддержки для семей с детьми и медиков Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Комитет ЗС Иркутской области по здравоохранению и соцзащите рассмотрел законопроекты, которые направлены на поддержку семей с детьми, медработников и участников СВО. Парламентарии рекомендовали принять их на сессии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Один из законопроектов позволит получать материнский капитал семьям, которые усыновят третьего и последующих детей. Эти деньги можно будет также потратить на улучшение жилищных условий, ремонт жилого помещения, покупку земельного участка, образование детей, социальную адаптацию ребенка-инвалида, получение ежегодной денежной выплаты, - говорят в пресс-службе парламента.

Другой законопроект касается мер поддержки сотрудников медицинских и фармацевтических муниципальных учреждений, проживающих в сельской местности и поселках городского типа. Речь идет о компенсации расходов по оплате жилья, отопления и освещения в твердой денежной сумме.

Военнослужащим-участникам СВО предлагается предоставлять социальную выплату на погашение ипотечных кредитов. Речь идет о тех военнослужащих, которые стали инвалидами II или III групп.