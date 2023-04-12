Правительство РФ выделит деньги на строительство Марковского геронтологического центра Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство России в опережающем порядке направит средства на строительство двух корпусов Марковского геронтологического центра. Это больше 123,8 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Это позволит начать строительство объекта на год раньше запланированного срока - уже в текущем году. В областном бюджете на 2023 год на эти цели предусмотрено 5,2 млн рублей, - подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Новые корпуса рассчитаны на 120 мест. Между собой они будут соединяться теплыми переходами. В настоящее время министерством социального развития, опеки и попечительства направлен пакет документов для дополнительного соглашения в Минтруд РФ. Затем будет определен подрядчик.

Напомним, капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения - усадьбы писателя Василия Михеева проведут в Иркутске. Здание было построено в 1850 году. Сегодня в нем расположен областной кожно-венерологический диспансер. В нем заменят деревянные межэтажные перекрытия железобетонными, проведут усиление стен, реставрацию фасадов, восстановление ворот, заменят сети теплоснабжения, водопровода, канализации и вентиляции.