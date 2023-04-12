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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:32

СК проверит информацию о халатности при возведении катка в Университетском Иркутска

Речь идет о катке в микрорайоне Университетский
Елена СИНИЦА
В Иркутске проводят проверку из-за халатности чиновников при возведении крытого катка

В Иркутске проводят проверку из-за халатности чиновников при возведении крытого катка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске организовано проведение доследственной проверки по факту халатности должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-Во время эфира Народного фронта появилась информация о том, что новый крытый каток в микрорайоне Университетский не в надлежащем состоянии. Например, замечен строительный мусор, угрожающий здоровью людей, - говорят в следкоме.

Кроме этого, появилась информация о том, что строительство прилегающей территории некачественное, имеются дефекты и нарушения. А вот стоимость возведения объекта - свыше 500 миллионов рублей.

В связи с этим следком проводит проверку по статье о халатности. Опрашиваются должностные лица, которые отвечали за приемку работ и ввод объекта в эксплуатацию

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) чиновников.