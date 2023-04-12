В Иркутске 12 апреля 2023 года повалил снег: рассказываем, когда прекратится Фото: Иван МАКЕЕВ

Весна все никак не хочет приходить в Иркутск, а пора бы - на дворе середина апреля. Может быть, жители города уже мало-мальски и смирились со снегом, но вот сейчас он вновь повалил. Кажется, автомобилистам нужно смириться, настроиться и приготовиться откапывать свои машины.

-Сейчас в Иркутске +2,8 градуса по Цельсию, атмосферное давление - 718 мм рт.ст., вовсю идет снег, - делятся прогнозом в Иркутском гидрометцентре.

В ведомстве также добавили, что сейчас имеются небольшие порывы ветра - ориентировочно 3 метра в секунду.

Когда же прекратится снегопад, спросите вы? Отвечаем - явно не в ближайшее время. В гидрометцентре рассказали, что даже 13 апреля горожан ждет переменная облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег и снег.

Что касается ветра, то он будет северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью до -4°, днем +4,+6°.