Из Иркутской области отправлены два самолета с гуманитарным грузом в зону СВО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из Иркутской области 11 апреля 2023 года направили еще два самолета с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Один самолет был отправлен в ночь с 10 на 11 апреля, а еще один - во второй половине дня, - говорят в правительстве области.

Как пояснили власти, на одном борту было четыре автомобиля, квадроцикл, оборудование и посылки для военнослужащих. Отправку груза сопровождали руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев, мэр Братска Сергей Серебренников, мэр Тулуна Юрий Карих и мэр Нукутского района Сергей Гомбоев.

Также известно, что в среду, 12 апреля, планируется отправка 24-х автомобилей. Они будут направлены не самолетом, а железнодорожным составом. Эти авто собирали в рамках акции Народного фронта.