Всероссийский космический диктант прошел в Иркутске

Иркутские школьники приняли участие в космическом диктанте. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Иркутские школьники присоединились к Всероссийскому космическому диктанту-2023, который прошел 12 апреля на площадке парка “Патриот” при поддержке администрации города и иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Диктант включал 30 вопросов, посвященных истории развития космической отрасли, исследовании планет, жизни космонавтов, условиях работы на орбите. Результаты будут известны 19 апреля. Участие в диктанте приняли около 80 иркутских школьников.

– Юрий Гагарин остается нашим национальным символом, примером для подражания. Память о нем и его достижении помогают воспитывать будущих Королёвых, Циолковских, Гагариных, – отметил первый заместитель мэра областного центра, председатель иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков, также решавший космический диктант.

Мероприятие проводилось в рамках фестиваля Юрия Гагарина, который проводится по всей стране. Всего в областном центре пройдет 26 мероприятий, посвященных освоению космоса. Так, сегодня прошло вручение медали лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Г. В. Волынова школе № 21, которой присвоено имя Юрия Гагарина, премьерный показ фильма «Поехали! Гагарин в Иркутске» в планетарии школы № 19, «Космический диктант – 2023».