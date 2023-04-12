В Иркутской области с 18 по 21 апреля проведут форум «Живые библиотеки Приангарья» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Форум «Живые библиотеки Приангарья» состоится в Иркутской области с 18 по 21 апреля. В рамках форума будут обсуждены проекты, связанные с улучшением жизни и развитием в населенных пунктах. Дискуссии организуют в 42 муниципалитетах региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

-Форум призван объединить инициативных граждан, чтобы те смогли поднять обсуждение важных социальных проблем. Площадками для дискуссий могут стать местные библиотеки. Есть цель сделать так, чтобы библиотеки были больше задействованы в решении важных социальных проблем. Они должны быть не только местом выдачи книг, а ресурсными центрами развития людей, - считает директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

В форуме примут участие инициативные граждане, представители бизнеса и территориальных органов самоуправления

В ходе программы предусмотрены стратегические и проектировочные сессии, круглые столы, панельные дискуссии, лекции и семинары по планированию собственной карьеры, ярмарки местных инициатив.