Температура в Иркутске поднимется до +6. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 13 апреля 2023 года вновь удивляет - утром горожанам пришлось вставать пораньше, чтобы откопать из-под снега свои автомобили. Все задаются вопросом: “когда же закончится зима”. Хорошие новости - сегодня, в четверг, снега в городе не ожидается, а температура поднимется до +6.

Погода в Иркутске 13 апреля 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 13 апреля 2023 года ожидается с переменной облачностью, преимущественно без осадков, - сообщают метеорологи. - В городе подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, 727 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Влажность воздуха - 60%. Насчет прогноза по региону - погода в Иркутской области 13 апреля 2023 года принесет небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В регионе ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра будет на отметках от +3 до +8 градусов, в отдельных районах температура может понизиться до +1…-4 градусов.