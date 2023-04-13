Мошенники воруют данные у жителей Иркутской области под видом сотрудников МФЦ

В Иркутской области в апреле 2023 года участились случаи телефонного мошенничества Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области аферисты просят продиктовать код от портала Госуслуги, представляясь сотрудниками этого сервиса.

Заместитель министра цифрового развития и связи Иркутской области Владимир Лойчиц призывает жителей области не сообщать по телефону коды доступа, номера банковских карт и свои персональные данные.

- Если появились сомнения, что вы разговариваете с настоящим сотрудником МФЦ или Госуслуг, положите трубку, перезвоните по официальному номеру и уточните информацию, - сообщает Владимир Лойчиц. - Чтобы не волноваться за сохранность данных, защитите аккаунт на Госуслугах при помощи надежного пароля или включите двухфакторной аутентификации.

В МФЦ Иркутской области отмечают, что злоумышленники обычно говорят о взломе аккаунта, краже данных, или оформлении кредита на имя своих жертв. После они просят назвать код, который поступает на телефон в СМС. Если вы продиктуете этот код злоумышленникам, они могут украсть данные из вашего личного кабинета и использовать их в своих целях.

Как правило, такую уловку мошенники используют при разговорах с пенсионерами. В Министерстве цифрового развития напоминают, что настоящие работники портала госуслуг никогда не просят называть пароли, логины и другую личную информацию.

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