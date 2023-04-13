В Иркутской области планируют повышать качество школьного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты областного парламента обсудили изменения в работе школьных столовых и качество питания в них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Мы постоянно следим за этой темой, депутаты работают совместно с правительством региона, муниципалитетами, школами, надзорными органами, общественными объединениями, - комментируют власти.

На сегодняшний день горячее питание предусмотрено во всех государственных и аккредитованных частных школах региона. В прошлом году на оборудование пищеблоков было направлено 33 миллиона рублей.

В некоторых учреждениях построили быстровозводимые модульные буфеты и кухни-столовые. Также улучшилась ситуация с кадрами, в том числе увеличилось количество диетсестер.

Отмечается и то, что стало поступать меньше жалоб от родителей по поводу качества питания. Однако периодически поступают сообщения о нехватке времени для приема пищи, больших очередях в столовых, остывшей еде.

По итогам заседания депутаты предложили в муниципалитетах организовать работу для повышения качества школьного питания. В частности, будет установлен контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических правил в пищеблоках.