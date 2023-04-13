В Иркутске в 2023 году отремонтируют девять дорог, ведущих к социальным объектам Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

За предстоящий сезон в Иркутске планируется провести ремонт девяти дорог, которые ведут к различным социальным объектам. Работы будут вестись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает weacom.ru со ссылкой на администрацию города.

-Например, планируется привести в порядок участок улицы Зверева от Цимлянской до Красноярской. Также стоит задача обновить дорожное полотно на участке дороги от Трилиссера, 60 до Ядринцева, - говорят власти.

Кроме этого, есть планы по ремонту окружной дороги микрорайона Зеленый. Также подрядные организации займутся Киевской улицей и переулком Пионерским.

Сделают ремонт и улицы Свердлова на двух участках: от Каландаришвили до Ленина и дальше – до бульвара Гагарина.

Работы проведут на улице Ярославского: от 18-го Советского переулка до Баумана, 223.

Пройдет ремонт улицы Полярная на участке от Воровского до проезда Морской, а также улицы Марии Ульяновой на участке от Сибирских Партизан до Красного пути