Пожароопасный сезон начался в Прибайкальском нацпарке 14 апреля 2023. Что это значит для туристов

Как быть туристам, узнали у инспекторов нацпарка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Прибайкальском национальном парке с 14 апреля начался пожароопасный сезон. Пока он касается только нескольких лесничеств в Ольхонском районе и на самого острова Ольхон. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Снежный покров на указанных территориях практически сошел, грунт и прошлогодняя травяная растительность высохли, - говорят специалисты. - Вместе с ветровыми нагрузками на открытых участках местности все это является весьма пожароопасным сочетанием. Степь может вспыхнуть в любой момент.

К началу пожароопасного сезона инспекторы уже провели беседы с местными жителями 11 поселков и деревень, они расписались в ознакомительных листах.

Как же быть туристам? Запрета на посещение Прибайкальского национального парка сейчас нет. Чтобы узнать, возможно ли посетить заповедные места в другие дни, когда вы планируете походы и поездки, нужно зайти на сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и проверить информацию о классе пожарной опасности. Она будет обновляться каждый день.

- Выдача разрешений на посещение нацпарка будет прекращаться, когда пожароопасность достигнет 4 и 5 класса (это высокая и чрезвычайная пожароопасности), - отмечают инспекторы.

Эта схема уже была отработана в прошлом году. На время закрывали маршруты на Ольхоне, в Тажеранских степях, на Большой Байкальской тропе и на Кругобайкальской железной дороге.

- Также при оформлении электронного разрешения на посещение нацпарка, туристы будут получать памятку о правилах посещения, - отмечают специалисты.

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