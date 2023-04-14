Первые соревнования на катке "Иркутск" пройдут с 27 апреля по 7 мая Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Регулярные тренировки начались на муниципальном крытом катке "Иркутск", который находится в микрорайоне Университетский. Сейчас в секциях по хоккею с шайбой и фигурному катанию занимается около 350 ребят в возрасте от пяти до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Новое здание открыли в феврале, тогда же начались и тестовые занятия. Здесь имеются

помещения для тренеров, раздевалки, душевые, туалеты. Лед подготавливают перед каждой тренировкой. Специальная заливочная машина сначала снимает верхний слой, а затем равномерно заливает водой, - говорят в администрации.

Как рассказывает директор Центра развития спорта Иркутска Камал Шагапов, ежедневно с 08.00 до 20.00 на этой площадке проводится по девять занятий. Хоккеисты приезжают сюда со всего города. В каждой группе занимается порядка 20 человек, но это не предел - в центре ждут новичков.

В планах проводить здесь и соревнования, первые состоятся с 27 апреля по 7 мая. Это будет турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню Победы. В нем примут участие около 30 детских команд разных возрастов из Иркутской области и соседних регионов.