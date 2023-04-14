Ангарский городской суд 13 апреля 2023 года отказал сыну экс-губернатора Левченко в УДО

В пятницу, 13 апреля, Ангарский городской суд принял решение отказать в принятии ходатайства осужденного Андрея Левченко. Ранее стало известно, что сын экс-губернатора Иркутской области подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-Принято решение о возвращении данного ходатайства заявителю, разъяснено право вновь обратиться с таким ходатайством после устранения недостатков, указанных в постановлении, - сказали в суде.

Напомним, что по данным следствия Андрей Левченко сорганизовал преступную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации и его заместитель. Как итог, было заключено соглашение с московским предприятием. Обвиняемые незаконно получили порядка миллиарда рублей.

По последним данным, Левченко сменили срок с девяти на шесть лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей. Кроме этого, для него действует запрет на занятие определенных должностей.