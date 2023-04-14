Новый межрегиональный туристический маршрут планируют запустить в Иркутской области к лету

В зимний туристический сезон Иркутскую область посетили 5000 иностранных туристов. Фото: Яна ЛИСИНА

Агентство по туризму Иркутской области планирует создать новый межрегиональный тур для иностранных туристов к лету 2023 года. Соединять он будет Алтайский край и Приангарье. Для этого будут подготовлены отели и туроператоры. Но для начала направление нужно утвердить и забрендировать. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогом зимнего туристического сезона, сообщила Евгения Найденов, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

- Сейчас все ждут гостей из Китая. Но приедут они, когда будет подписано безвизовое соглашение между странами. Ориентировочно произойдет это к лету 2023 года, - сообщила Евгения. - В лучшем случае в мае. Но мы предполагаем, что поток будет не большой. Сейчас туристы бронируют направления. Но сказать, каким будет объем потока, пока тяжело.

Также на пресс-конференции были подведены итоги зимнего туристического сезона. Так, предварительно Иркутскую область посетили 330 тысяч туристов. Кстати, это немного больше, чем было в 2022 году. Стоит отметить, что произошло увеличение цен на туристический зимний сезон на 20%. А местами даже до 30%. Прежде всего, повысилась стоимость на питание и размещение. Новинкой сезона стал ледовый лагерь. В этом году их было всего два. Приезжающие туристы могли пообедать, отдохнуть и развлечься на льду. в В следующем зимнем сезоне предполагают создать намного больше подобных баз отдыха. Что касается туристов, то Приангарье посетили 5000 иностранных туристов. Основная доля была из Монголии, Китая, Беларуси и Казахстана. Небольшой процент пришелся на Германию и Таиланд.