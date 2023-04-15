Десятиклассник из Ангарска стал новым председателем Областного детского парламента

Ученика десятого класса средней школы № 4 из Ангарска Ивана Шульгу избрали председателем Областного детского парламента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученика десятого класса средней школы № 4 из Ангарска Ивана Шульгу избрали председателем Областного детского парламента (ОДП). Выборы прошли в ходе 37-й сессии ОДП в Образовательном центре «Персей». Об этом сообщает министерство образования Иркутской области.

- Областной детский парламент – это один из наиболее значимых региональных проектов для школьников Иркутской области. В этом году ему исполняется 20 лет. Выпускники ОДП рассказывают, что работа в детском парламенте научила их самостоятельно принимать решения, работать в команде и брать ответственность на себя, - рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

В этот раз в работе весенней сессии приняли участие 53 представителя органов ученического самоуправления из 39 муниципальных образований Иркутской области. Также сформирован новый состав президиума: на пост зампредседателя детского парламента назначена Надежда Кривошеева из Усть-Илимска. Секретарем стала Мария Масицкая из Нижнеудинского района.