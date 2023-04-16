Митрополит Иркутский и Ангарский поздравил сибиряков с Пасхой Христовой – 2023

В своем приветствии владыка подчеркнул, что «с Богом в этой жизни можно все пережить». Фото: Иркутская Епархия.

Высокопреосвященнейший Максимилиан, митрополит Иркутский и Ангарский поздравил жителей Иркутской области с Пасхой Христовой - 2023. Об этом "КП"-Иркутск сообщила Иркутска Епархия.

- Мы с вами вслед за Христом несем свой крест в этой жизни, - говорит митрополит. - Принимает с радостью и благодарностью все, что происходит в нашей жизни. Не всегда все бывает гладко, не всегда бывает со здоровьем хорошо или в семье, или делах. Но человек верующий во Христа, понимает, что все можно пережить. Если наше сердце сегодня подсказывает, что нужно пойти к человеку и сделать для него радость, мы должны послушать сердце. И тот крест, который каждый несет из нас пускай будет легким!

В своем приветствии владыка подчеркнул, что «с Богом в этой жизни можно все пережить», и пожелал всем людям «всегда быть с Богом. Христос Воскрес – и у нас с вами появилась большая надежда быть с Ним в вечности».