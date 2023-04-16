"Тяжелое чувство": мэр Саянска вернется из Донецкой и Луганской областей в Иркутск 18 апреля

Глава Саянска привез бойцам гуманитарный груз. Фото: телеграмм-канал мэра Саянска.

В конце марта мэр Саянска Олег Боровский улетел в Донецкую и Луганскую области. Там он посетил сибиряков, которых мобилизовали. Также глава поселения привез бойцам гуманитарный груз. В большую посылку вошли тепловизоры, дальномеры, бинокли. газовые горелки, теплые вещи, медикаменты и мед. Также участникам был передан автомобиль УАЗ. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил сам Олег Боровский.

- С 2014 года мы слышали и видели названия населенных пунктов с экранов телевизоров, но слышать это одно, а когда сам проезжаешь мимо этих поселений, ощущения совершенно другие, - делится впечатлениями глава Саянска. - Ещё раз для себя убедился - одно дело, сидя на диване смотреть телевизор с новостями и передачами с фронта, а другое, всё видеть своими глазами. Тяжелое чувство… Мы конечно не были на местах действующих боев, нас естественно никто туда за ленточку не пустил, но мы побывали там, где бои были совсем недавно, земля не успела остыть от разрывов, невозможно передать эти чувства и принять, что такое возможно.

18 апреля мужчина уже вернется в родную Иркутскую область. А там сразу и в свой Саянск. Мэр обещал подробнее описать поездку и встречу с бойцами.