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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 10:16

16 апреля самолет из Иркутска в Бодайбо вынуждено сел в Нижнеангарске из-за непогоды

На борту находилось 32 пассажира
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Сейчас рейсы по направлениям «Иркутск-Бодайбо», «Бодайбо-Иркутск» перенесены на 17 апреля.

Сейчас рейсы по направлениям «Иркутск-Бодайбо», «Бодайбо-Иркутск» перенесены на 17 апреля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самолет авиакомпании «Ангара» вылетел из Иркутска в Бодайбо 16 апреля. Но не достигнув пункта назначения, пилоты вынуждено посадили его в поселке Нижнеангарск. Причиной тому - непогода. Самолет совершил необходимую посадку на запасном аэродроме в муниципальном образовании. Об этом «КП»-Иркутск сообщили в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре.

- Рейс № 97 АО «Авиакомпания «Ангара» после вылета из аэропорта Иркутска по маршруту «Иркутск-Бодайбо» в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Бодайбо в 11:45 приземлился на запасном аэродроме в поселке Нижнеангарске. В 13:05 самолет вернулся в аэропорт вылета, - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что на борту находилось 32 пассажира. Сейчас частные рейсы по направлениям «Иркутск-Бодайбо», «Бодайбо-Иркутск», которые должны были осуществить сегодня, 16 апреля, перенесены на 17 апреля. Прокуратура даст оценку законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.