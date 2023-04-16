На Байкальском тракте перекрыли заграждениями съезды в лес

На опасных участках Байкальского тракта появятся камеры фотовидеофиксации. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На протяжении Байкальского тракта дорожники перекрыли заграждающими конструкциями съезды в лес. Сделано это было для безопасности местного населения. Об этом сообщили власти Иркутской области.

- Особое внимание уделяется съездам с автомобильных дорог, которые ведут к лесным территориям, но не зарегистрированы в установленном порядке. Использование таких съездов представляет наибольшую угрозу во время пожароопасного сезона, - пояснил Максим Лобанов министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья.

А в это время в Приангарье полным ходом идет подготовка дорог регионального и межмуниципального значения к лету. Сейчас дорожники устраняют трещины, латают выбоины, чистят барьерное ограждение и устанавливают необходимые дорожные знаки. Особое внимание уделяют Байкальскому тракту. Ведь это главное транспортное направление, которое связывает столицу Приангарья и священное озеро. Все выезду примыкающие к «артерии» будут отремонтированы. А на опасных участках появятся камеры фотовидеофиксации. Также установят дополнительное освещение.