В Иркутске в 2023 году отремонтируют участок улицы Терешковой Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В 2023 году подрядчик возьмется за ремонт участка улицы Терешковой в Иркутске. В планах отремонтировать 690 метров - от Челнокова до Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Работы будут вестись по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". На участке обновят покрытие проезжей части, обустроят тротуары, пешеходные переходы, - говорят в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, будут установлены ограждения и дорожные знаки. Есть в планах также установка лестниц и пандусов, замена бордюров и оборудование заездных карманов.

Подрядной организацией выступит муниципальное предприятие «Иркутскавтодор».

Кроме этого, известно, что на этом участке заменят 650 метров трамвайного пути. Рельсы ограничат бордюрами для того, чтобы их не пересекали автомобилисты.