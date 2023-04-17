В Братске и Усть-Илимске откроют отделения гемодиализа до конца 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Отделения гемодиализа будут открыты в больнице Братского района, Братской городской больнице № 5 и Усть-Илимской городской больнице. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

-Сейчас готовятся помещения, завершаются ремонтные работы. До конца года будет закуплено все необходимое оборудование, - рассказал чиновник.

Он также сообщил, что будет увеличено число диализных аппаратов в Тайшетской районной больнице.

Помимо этого, стало известно, что в медсанчасти ИАПО подрядчики уже занялись капремонтом помещения для расширения диализного центра. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 1,9 миллиона рублей. В больнице уже работают два аппарата гемодиализа. После ремонта их количество увеличат до восьми.

Как итог, помощь такого плана смогут получать в два раза больше людей.