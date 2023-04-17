В Иркутске в 2023 году на капремонт школ и садов выделят более 586 миллионов рублей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На выполнение капитальных и текущих ремонтов учреждений образования Иркутска в этом году из федерального, регионального и местного бюджетов направят более 586 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

-Большая часть денег - около 400 миллионов рублей - будет выделено из бюджета города. Это в три раза больше, чем было потрачено в 2022 году.

Предполагается, что на эти деньги выполнят замену электропроводки, кровли, оконных блоков, приведут в порядок пищеблоки, благоустроят территории.

В частности, работы выполнят в школе № 31, гимназии № 1, Центре образования № 10, детских садах № 10 и № 79.