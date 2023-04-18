В больницах Братска и Усть-Илимска впервые появятся отделения гемодиализа. Фото: Фокин Алексей

В Братске и Усть-Илимске впервые появятся отделения гемодиализа. Создавать их будут с нуля на базе больницы №5 Братска, Братской районной больницы и Усть-Илимской городской больницы. В целом по региону на эти цели выделено 100 млн рублей, идет набор кадров. Открыть центры планируется начале 2024 года.

Спрос на гемодиализ остается высоким по всему Приангарью, однако еще не во всех городах имеется необходимое оборудование. Среди нуждающихся в этой процедуре пациентов - люди страдающие от различных хронических заболеваний, отравлений и токсических поражений.

Напомним, с 1 июля 2022 года на территории Иркутской области установлена ежемесячная социальная выплата для всех пациентов, которые проходят гемодиализ. Ее размер приравнен к прожиточному минимуму. Прием документов на предоставление компенсации проходит в управлениях социальной защиты по месту жительства.