Жители Усть-Илимска с начала 2023 года отдали мошенникам 19 миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

С начала 2023 года жители Усть-Илимска перевели телефонным мошенникам около 19 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

-С начала года на территории административного центра завели более 40 уголовных дел по статье о мошенничестве. Суммарно ущерб оценивается в 19 миллионов рублей, - говорят в ведомстве.

Так, например, недавно в отделение полиции пришел 31-летний житель района. Он рассказал, что ему позвонила женщина, сказав, что она - сотрудник финансовой организации. Она уверяла мужчину в том, что на его имя хотят оформить кредит, а также украсть его деньги.

Чтобы этого избежать, было предложено перевести деньги на некий резервный счет. Мужчина ей поверил и в результате потерял более одного миллиона рублей и обратился за помощью в полицию, говорят в МВД региона.