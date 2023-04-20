Родственников погибшего в ДТП мужчины разыскивают в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские устанавливают личность мужчины, погибшего в серьезном ДТП. Авария произошла этой ночью, около 00:45, напротив дома №16 по улице Приморская в жилом районе Энергетик. По предварительной информации, 50-летний водитель отечественной легковушки «ВАЗ» ехал с улицы Холоднова в сторону Наймушина, когда не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в фонарный столб. От столкновения машина загорелась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм пассажир скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель госпитализирован и находится в реанимационном отделении, - рассказали в ведомстве.

Родственников и знакомых погибшего просят обратиться в полицию. На вид мужчине около 40 лет, рост 165-170 сантиметров, волосы короткие темного цвета. Был одет в черные куртку, брюки и ботинки.