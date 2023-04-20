Детский театральный фестиваль «Дорогою добра» состоялся при поддержке «Газпром добыча Иркутск»

Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Иркутск».

С 16 по 18 апреля в Иркутске прошел XV Областной пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных коллективов «Дорогою добра». ООО «Газпром добыча Иркутск» в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве с Иркутским областным отделением «Российского детского фонда» является постоянным партнером фестиваля с 2010 года.

Открыл мероприятие премьерный спектакль «Принцесса Крапинка» - дипломная работа актрисы Иркутского областного театра кукол «Аистенок» Дианы Бронниковой. В основную афишу фестиваля вошли 15 постановок детских и юношеских театров из Иркутска, Ангарска, Чунского, Усольского и Шелеховского районов. Все показы традиционно состоялись на сцене театра кукол «Аистенок». Для зрителей были организованы игровые программы, а также выставка детских рисунков.

Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Иркутск».

ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения - ресурсной базы для магистрального газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ - основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Большинство благотворительных проектов ООО «Газпром добыча Иркутск» осуществляет в тесном сотрудничестве с Иркутским областным отделением «Российского детского фонда»: из средств компании практическую помощь получают образовательные учреждения, одаренные дети и творческие коллективы.