В Иркутске по улице Карла Либкнехта 21 апреля 2023 года ограничат движение транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 21 апреля с 07.00 до 08.30 не получится проехать по участку улицы Карла Либкнехта. Ограничение будет действовать на участке от Тимирязева до Ямской.

- Это связано с проведением религиозного праздника Ураза-байрам в Иркутской соборной мечети, - пояснили в администрации Иркутска.

Ввиду этого при следовании из центра города в сторону аэропорта автобусы №№ 3, 20, 42, 43, 8 после Карла Либкнехта будут направляться по улицам Тимирязева, Партизанская, Советская и далее по маршрутам.

Маршрутные такси № 5к в направлении из центра в микрорайон Солнечный после улицы Партизанской будут курсировать по Советской, в остальном маршрут остается без изменений. Остановка «Площадь Декабристов» на улице Карла Либкнехта исключат, но появится дополнительная – «Завод «Эталон» на Советской.

На этот же период времени будут изменения в маршруте автобуса №44 в направлении из центра в сторону микрорайона Славный.

Так, после улицы Дзержинского они поедут по Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, переулку Милицейский, Красногвардейской, Подаптечной. Далее маршрут останется прежним. Остановки «Центральный рынок» (в сторону Тимирязева) и «Улица Карла Либкнехта» на время действия ограничений будут исключены.