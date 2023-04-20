Житель Читы едва выжил после клещевого энцефалита Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас уже подступает сезон клещей. Увы, никто не может быть от этого застрахован наверняка. Так, например, житель Читы рассказал, что в монастыре Варлаама Чикойского, только вот окунулся в святую купель, вылез, а у него сидел клещ. Только история совсем не такая простая, передает РТК "Забайкалье".

-Клеща мы сразу сняли и, ошиблись, выбросили сразу. После того, как приехал в Читу, недели через две началась светобоязнь сильная, - пояснил он.

Теперь в его организме еще и живут антитела к вирусу клещевого энцефалита. Поясним: если бы он встретился с возбудителем еще раз, то отправляться в стационар уже не пришлось бы.

Остальным же жителям вполне реально себя обезопасить, поставив прививку от клещевого энцефалита. За вакцинацией необходимо обратиться в медучреждение в том числе по месту жительства.