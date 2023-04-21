Поезд до границы с Китаем из Иркутска запустят 29 апреля

Поезд Иркутск - Забайкальск начнет курсировать с 29 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с туристическим сезоном в Иркутской области вырос спрос на поездки до границы с Китаем. Так, в регионе с 29 апреля назначат новый поезд - №328/327 Иркутск – Забайкальск. Он будет ходить в рейсы до конца лета. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам в 00.15 и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09.15, - говорят специалисты. - В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13.41 и возвращаться в Иркутск в 18.14 на следующий день.

Время в сообщении указано местное. До Забайкальска иркутяне смогут добираться за 32 часа, обратный путь составит 29 часов. В составе поезда есть купейные и плацкартные места, а также купе для маломобильных сибиряков.

Если быть точными, последний рейс у данного состава намечен на 26 августа.

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