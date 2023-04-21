В Иркутской области в ночь на 21 апреля три мужчины напали на сотрудника полиции Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского. Об этом сообщают пресс-службы следственного комитета и министерства внутренних дел региона.

-Накануне в дежурную часть МО МВД России «Эхирит-Булагатский» поступило сообщение о безвестномисчезновении местной жительницы. Ночью 21 апреля появилась информация, что она может быть в поселковом кафе, - говорят в ведомствах.

Тогда для проверки в заведение отправился сотрудник правоохранительных органов. Он увидел женщину в компании молодых людей, показал удостоверение и объяснил цель своего визита. Трое молодых людей начали вести себя агрессивно, избивая офицера по голове разными предметами.

Тогда полицейский применил табельное оружие. В результате один из мужчин получил ранение.

Сейчас задержаны двое подозреваемых, третий находится в больнице под конвоем сотрудников полиции.