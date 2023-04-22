В селе Тихоновка Иркутской области проверили ход строительства новой школы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области проверили, как ведется строительство нового здания для Верхне-Идинской школы в селе Тихоновка Боханского района.

-Строительство объекта ведется по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», - говорят власти.

Уточняется, что стоимость работ оценена в 571,4 миллиона рублей. Старое здание этого учебного заведения было возведено в 1961 году. В 2020 году основное здание, а также спортивный зал и котельную признали аварийными, использовать их и дальше было нельзя.

Сейчас школьники занимаются в одноэтажном кирпичном корпусе, которое признано ограниченно работоспособным. Что касается нового объекта, то строительство ведется по плану, в ежедневном режиме.

Уже готовы стены трехэтажного здания, построены перегородки из кирпича, ведется кладка наружных стен. Также подрядчик занимается монтажом сэндвич-панелей спортивного зала.