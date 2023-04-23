До +11 потеплеет в Иркутске в воскресенье, 23 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 23 апреля 2023 будет отличной. Никаких осадков, температура воздуха прогреется до +11 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 23 апреля 2023: каким будет воскресенье

- Погода в Иркутске 23 апреля 2023 ожидается с переменной облачностью и без существенных осадков, - уточняют метеорологи. – В городе дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем действительно ждем колебания температуры воздуха от +9 до +11 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – составляет 734 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области также будет с переменной облачностью, однако, местами все же выпадут осадки – мокрый снег. Он прогнозируется небольшим.

Порывы ветра в Приангарье составят 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут в районах от +6 до +11, но если небо затянут облака, похолодает до -3…+2 градусов.

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