Жители Усть-Илимска просят Михаила Мишустина сохранить в городе трамвайную линию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активисты из Усть-Илимска записали очередное видеообращение, на этот раз в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Ролик опубликован 24 апреля 2023 года на YouTube-канале «Усть-Илимские скоростные трамваи». Сибиряки вновь просят помочь сохранить в городе трамвайную линию, которая была закрыта четыре месяца назад из-за низких доходов предприятия.

- Наши скоростные трамваи - это необходимая городская инфраструктура, а генеральный план развития города предусматривает развитие трамвайной сети и строительство новых трамвайных линий до железнодорожного вокзала и в другие районы города. Наш город без трамваев обречен на деградацию, - заключают горожане.

Напомним, администрацией Усть-Илимска на замену трамваям были выделены автобусы, но местных жителей это не устраивает. Они считают, что этот общественный транспорт отнимает у пассажиров мобильность и скорость передвижения. Ранее активисты неоднократно записывали видеообращения на имя председателя СК Александра Бастрыкина.

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