В Иркутске на бульваре Рябикова возводят детскую поликлинику на 500 посещений в смену Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске на бульваре Рябикова ведутся работы по строительству детской поликлиники. Объект строится по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Деньги на работы были выделены как из областного, так и из федерального бюджетов.

-Поликлиника будет состоять из двух блоков. В одном из них появятся отделение неотложной помощи, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, - стало известно КП-Иркутск.

Также здесь будут педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения. Во втором блоке должны разместиться транспортная часть, прачечная.

В поликлинике хотят также оборудовать два бассейна, чтобы заниматься реабилитацией и оздоровлением детей.

Детская поликлиника является структурным подразделением ОГАУЗ «Иркутская государственная клиническая больница № 10». У имеющегося здания площадей недостаточно, а микрорайон тем временем активно развивается - необходимость в новом здании есть. Работы идут по графику, строители подтвердили готовность сдать объект в 2025 году.

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