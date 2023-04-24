Уже неделю самые смелые и прекрасные подают заявки на участие. Фото: ГУФСИН Иркутской области

В Иркутской области продолжается конкурс Леди ГУФСИН 2023. Стартовал он в Приангарье 17 апреля. Уже неделю очаровательные сотрудницы подают заявки на участие, а их коллеги, близкие и друзья поддерживают "лайками". Рассказываем, за кого голосуют активнее всего.

Лидером конкурса на 24 апреля является Ксения Чернова. За нее проголосовали 382 раза. Эта улыбчивая блондинка - капитан внутренней службы. Службу сибирячка проходит в ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Иркутской области в должности старшего инструктора физкультурно-оздоровительного комплекса. А в свободное время увлекается лыжными гонками.

Претенденткой на победу является и Алена Пухова - 368 голосов. Эта обаятельная леди - инспектор отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Главного управления ФСИН России по Иркутской области. Службу в уголовно-исполнительной системе начала в 2018 году. В свободное от работы время увлекается чтением художественной литературы.

Третье место сейчас занимает Татьяна Крылова - 242 голоса. Жгучая брюнетка имеет звание лейтенант внутренней службы. Работает она инспектором филиала по Ангарскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области. С осужденными проводит воспитательные беседы и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение повторных преступлений и административных правонарушений.

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