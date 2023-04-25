Жара сменится снегопадом: рассказываем о прогнозе погоды в Иркутске 26 апреля Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Приангарье ожидается резкое ухудшение погоды. Пока на улице греет солнце, однако уже ближе к вечеру ветер начнет усиливаться. Синоптики обещают, 26 апреля 2023 года на наш регион обрушится мокрый снег. В южных районах прогнозируют умеренные осадки.

- Ожидается ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 15-18 м/с, - говорят метеорологи.

Вместе с этим столбик термометра упадет вниз. Ночью похолодает до +1…-4 градусов, при прояснении могут наступить морозы -14 градусов. Днем воздух прогреется до 0…+5, местами до +10.

Напомним, День Победы в буквальном смысле - светлый праздник. В этот день обычно стоит хорошая погода. Но небесная канцелярия капризна: если днем по-летнему жарко, то к вечеру может разыграться пыльная буря, задуть сильный ветер и пойти дождь. Предварительный прогноз на 9 мая 2023 года в Иркутске озвучили метеорологи.

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