Главу МО в Эхирит-Булагатском районе подозревают в подлоге и превышении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Эхирит-Булагатском районе заведено уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-Чиновника подозревают в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге, - говорят в ведомстве.

Еще в мае прошлого года областное министерство спорта и администрация МО «Ахинское» заключили соглашение на приобретение оборудования и создание спортивных сооружений в сельской местности.

На эти цели из бюджета области было выделено 4,5 миллиона рублей. Контракт был заключен. В дальнейшем глава МО принял и оплатил работы, зная, что выполнены они не были.

Организация-подрядчик получила 50% стоимости контракта - около 2 миллионов рублей.

Следователями СК проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.