Пробки в Иркутске 27 апреля 2023 утром достигли 10 баллов. Фото: Яндекс. Пробки

Пробки в Иркутске 27 апреля 2023 утром достигли максимальных 10 баллов. На дорогах областного центра скорость машин составляет немногим больше 20 км/ч. Добраться сегодня до места назначения не так-то просто, несмотря на то, что магистрали чистили всю ночь, снег их тут же засыпал.

Пробки в Иркутске 27 апреля 2023 утром: прогноз

- Пробки в Иркутске 27 апреля 2023 утром 10 баллов, это на 4 балла больше, чем обычно в это время в четверг, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 7 баллов.

Пока же автодороги в заторах. Особенно сложно тем, кто решил в четверг ехать с левого берега Ангары на правый. Подъездные пути к Глазковскому мосту, Академическому и плотине ГЭС (да и сама плотина) расцвечены на картах красным цветом. Пробки на улицах Сурнова, Рабочего Штаба, Урожайной, Баррикад, Байкальской, Партизанской, Кожова, Декабрьских Событий и других автодорогах.

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