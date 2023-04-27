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НовостиОбщество27 апреля 2023 8:30

Аллея шелеховских звезд может появиться по проекту «Формирование комфортной городской среды»

За такой вариант благоустройства могут проголосовать горожане
Елена СИНИЦА
Аллея шелеховских звезд может появиться по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Аллея шелеховских звезд может появиться по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В Иркутской области свой голос за те или иные территории отдали 60 тысяч горожан.

-Проголосовать за обновление парков, скверов, дворов, спортивных и детских площадок может каждый житель в возрасте от 14 лет, - стало известно КП-Иркутск.

Так, например, шелеховчане могут проголосовать за одну из четырех предложенных территорий. На бульваре "Комсомольский" предложено сделать новые тротуары с полосами для велосипедов, обустроить цветники и скамейки.

Еще один объект - сквер у родильного дома. Здесь может появиться активная зона, освещенная аллея.

На пересечении улиц Мира и Александра Невского в Шелехове расположен сквер имени Маины Архиповой. Здесь могут появиться многочисленные парковые светильники, которые создадут атмосферу комфорта и безопасности.

Есть предложение и благоустроить сквер у кинотеатра "Юность". По периметру этой главной площадки в будущем может разместиться «Аллея шелеховских звезд».