Аллея шелеховских звезд может появиться по проекту «Формирование комфортной городской среды» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В Иркутской области свой голос за те или иные территории отдали 60 тысяч горожан.

-Проголосовать за обновление парков, скверов, дворов, спортивных и детских площадок может каждый житель в возрасте от 14 лет, - стало известно КП-Иркутск.

Так, например, шелеховчане могут проголосовать за одну из четырех предложенных территорий. На бульваре "Комсомольский" предложено сделать новые тротуары с полосами для велосипедов, обустроить цветники и скамейки.

Еще один объект - сквер у родильного дома. Здесь может появиться активная зона, освещенная аллея.

На пересечении улиц Мира и Александра Невского в Шелехове расположен сквер имени Маины Архиповой. Здесь могут появиться многочисленные парковые светильники, которые создадут атмосферу комфорта и безопасности.

Есть предложение и благоустроить сквер у кинотеатра "Юность". По периметру этой главной площадки в будущем может разместиться «Аллея шелеховских звезд».