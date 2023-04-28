5 автомобилей для бойцов СВО из Иркутской области купили за счет марафона «Все для Победы»

5 автомобилей для бойцов СВО из Иркутской области купили за счет телемарафона Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Пять автомобилей готовят к отправке из Приангарья в зону спецоперации. Технику закупили в рамках телемарафона «Все для Победы», организованного Законодательным Собранием Иркутской области. Трансляция шла в прямом эфире телеканала «ТИВИСИ», радио «Комсомольская правда» в Иркутске, а также на нашем сайте и в соцсетях.

Два джипа УАЗ и один УАЗ «буханка» доставят к линии соприкосновения и передадут военным из Братска. Пикап и УАЗ «Патриот» также поедут в зону СВО, после того как им укрепят корпус и повысят грузоподъемность.

Кроме того, в рамках телемарафона машины высокой проходимости приобрели председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, председатель Думы Шелеховского района Федор Саломатов, думы муниципальных образований Черемхово, Черемховского, Заларинского и Баяндаевского районов.

Напомним, «Своих не бросаем» - под этим лозунгом в Иркутской области состоялся телемарафон, во время которого собрали помощь для земляков-бойцов СВО. Всем, кто сейчас находится на линии соприкосновения - а у многих там родные, друзья, знакомые - жизненно необходима экипировка, оборудование, вещи первой необходимости. За 6,5 часов, пока длился телемарафон, на нужды защитников собрали больше 20 миллионов рублей!