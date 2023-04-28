Региональный этап телеолимпиады «Умники и умницы» пройдет в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На базе образовательного центра «Персей» в Ангарском районе с 21 по 30 мая пройдет региональный этап Всероссийской телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Заявки об участии принимаются до 10 мая на сайте центра. Об этом сообщают в пресс-службе министерства образования Иркутской области.

- Школьникам необходимо заполнить анкету и загрузить портфолио, состоящее из грамот, писем, дипломов и сертификатов, подтверждающих участие обучающегося в олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях по русскому языку, литературе, обществознанию, истории, праву и мировой художественной культуре, - рассказали в минобре региона.

Напомним, в апреле текущего года ученик иркутской школы № 47 Артем Селиверстов вернулся из Москвы, где проходил финал 31 сезона Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Юный сибиряк одержал в нем победу. При этом одиннадцатиклассник признался, что подготовился всего за месяц.