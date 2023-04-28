В Иркутской области арестовали гендиректора стройфирмы за мошенничество при капремонте школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области арестован генеральный директор строительной компании за мошенничество при выполнении муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.

-Предъявлено обвинение генеральному директору строительной компании за мошенничество в особо крупном размере, - говорят в ведомстве.

Как пояснили в ведомстве, изначально из бюджета выделялись средства на ремонт одной из школ региона. Однако руководитель организации, с которой заключили контракт, не полностью выполнил условия контракта. Он похитил не менее 6 миллионов рублей.

Сделанные работы не соответствуют требованиям безопасности, создают угрозу жизни.

Следователями СК генеральный директор строительной компании задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. По месту его проживания и работы проведены обыски. Сейчас по решению суда он помещен под стражу.