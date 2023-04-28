Первые майские дни "обрадуют" жителей Иркутской области осадками Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже уходящий апрель крайне удивлял жителей Иркутской области своей совсем не весенней погодой. Аномалий было предостаточно: и в части температуры, и и в части осадков. Об этом заявила ведущий агрометеоролог Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская.

-Например, почти весь месяц температура воздуха была ниже климатической нормы, процессы имели развитие характерные для зимнего сезона. В периоды прохождения атмосферных фронтов отрицательные аномалии среднесуточной температуры воздуха составляли 5−10º. Подобные погодные условия на территории Иркутской области уже бывали, в последний раз так холодно было 13 лет назад, - говорит она.

В общем-то, началом весны по климату является устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0º в положительную сторону. И такое в Иркутской области произошло в прошлые выходные. Вот только одно но: такого позднего прихода весны не было тоже давно. Последний раз в 2013 году, говорит она.

Но вот апрель подходит, пора делать прогнозы на май - тем более впереди выходные. Увы, по мнению Домбровской, лучше иметь запасной вариант, кроме отдыха на даче. К сожалению, в первые майские деньки иркутян ждут осадки и усиление ветра.