В Иркутской области растет производство молока и мяса Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Итоги первого квартала 2023 года в сфере животноводства подвели в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Есть чем гордиться - с января в хозяйствах всех категорий произведено 27,2 тыс. тонн мяса скота и птицы, что на 6,5% больше, чем в первом квартале прошлого года. На 14% больше, чем в прошлом году произведено промышленного мяса свинины - 7,1 тыс. тонн.

- Такие показатели стали возможны благодаря модернизации сельхозтоваропроизводителями своего производства, в том числе за счет средств грантовой поддержки, предоставляемой министерством,- отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Выросли и другие показатели. Так, валовый надой молока во всех категориях хозяйств вырос на 2,4% и составил 71,8 тыс. тонн. При этом на поддержку 97 местных аграриев, занимающихся производством молока, уже выплачено более 440 млн рублей из регионального бюджета. Больше стали производить в Приангарье куриных яиц и мяса птицы - рост показателя производства птицы на убой увеличился почти на 6,2%.

- Сегодня в нашем регионе действуют около 160 крупных сельскохозяйственных организаций, более двух тысяч крестьянских фермерских хозяйств и около тысячи предприятий пищевой перерабатывающей промышленности, - подвел итог Илья Сумароков. - Одна из основных задач, которую ставит перед собой министерство - наращивание объемов производства. Для нас очень важно, чтобы жители региона были полностью обеспечены местными продуктами.