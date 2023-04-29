Отделение дневного пребывания для пожилых и инвалидов открыли в Братске

Всего в Приангарье открыты десять таких отделений. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Братске, в комплексном центре социального обслуживания населения открылось отделение дневного пребывания для пожилых и инвалидов. Его посетители смогут заниматься в комнатах психологической разгрузки, досуговой деятельности, а также пройти обучение компьютерной грамотности. Об этом рассказали в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

- Всего в Приангарье открыты десять таких отделений. Два из них - в 2022 году. Они функционируют в Иркутске, Нижнеудинске, Саянске, Тайшете, Тулуне, Усолье-Сибирском, Черемхове, Шелехове, Усть-Удинском и Осинском районах. В прошлом году услугами отделения дневного пребывания воспользовались 723 человека.

В Братском отделении получателями услуг уже стали десять пожилых людей и инвалидов. Занятия проводятся в будние дни. Организаторы проекта планируют, что до конца году отделение обслужит не менее 30 человек, в том числе имеющих ментальные нарушения.