Объемы ямочного ремонта увеличили в Иркутске с установлением теплой погоды

В парках и скверах моют памятники, скульптуры, скамейки, урны, ограждения. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Погода радует жителей Иркутска теплыми днями. С установлением благоприятной погоды, администрация города решила увеличить объемы ямочного ремонта. Кстати, данным способом ремонта восстановили дороги на участках бульвара Гагарина, Трактовой, Ленина, Российской, объездной микрорайона Ново-Ленино, а также на съезде с Иркутного моста, заезде на Иннокентьевский мост, выезде на Академический мост из Свердловского округа. Также во всех районах города убирают улицы, красят и моют дорожные ограждения.

– Ночью задействовали подметально-уборочную технику на магистральных улицах. Также проводили разметание перекрестков и заездных карманов. В течение дня около 200 рабочих будут очищать тротуары, газоны, остановки общественного транспорта, приводить в порядок металлические ограждения. Продолжим откачивать воду на пониженных участках, где образовались большие лужи, – рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Кроме этого, в парках и скверах моют памятники, скульптуры, скамейки, урны, ограждения.